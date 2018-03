L’ultimo saluto di Firenze a Davide Astori

Ieri, mercoledì 7 marzo, all’interno del Centro Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Coverciano, al fine di poter rendere il giusto omaggio a Davide Astori, è stata aperta al pubblico la camera ardente con oltre 12.000 persone che sono andate a rendere onore al Capitano Viola.

Altrettanti, se non di più, si sono riversati stamani in Piazza Santa Croce dove, di fronte alla Basilica dove si stavano svolgendo i funerali, si sono raccolti i tifosi della Fiorentina per rendere l’ultimo omaggio a Davide Astori.

Un momento altamente emozionante che ripercorriamo con due video raccolti stamani in diretta dalla piazza. Due momenti di particolare emozione che hanno fatto da corollario all’atmosfera che ha visto sfilare tutto il mondo dello sport e del calcio nazionale. Tra cui, tra gli applausi scroscianti, i rappresentanti della Juventus.