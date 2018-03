Torino-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina batte il Torino 1-2. Succede tutto nella ripresa: passa in vantaggio la Fiorentina con un grandissimo gol di Thereau, poi a quattro dal termine arriva il pareggio di Belotti. In pieno recupero Thereau sigla su calcio di rigore il gol vittoria.Sportiello: 6 Sul gol non poteva fare niente. Buona prova.

Milenkovic: 6.5 In difesa giganteggia. Non molla niente e perde pochissimi palloni.

Hugo: 6.5 Lotta, vince tanti duelli. Dietro non concede veramente niente.

Pezzella: 6.5 Come un leone. Svetta su tutti i palloni, i granata sono passati poche volte.

Biraghi: 7 Si guadagna due rigori. Sulla fascia spinge tanto ed è sempre nel vivo dell’azione.

Badelj: 7 A centrocampo è davvero un punto fondamentale. Potrebbe diventare fondamentale per il futuro viola.

Chiesa: 6 Si muove bene, anche se non è brillantissimo. Prova ad andare a far male, senza però riuscirci.

Benassi: 7 A centrocampo canta e porta la croce. Benissimo il suo ritorno a Torino.

Saponara: 6 La sua stagione potrebbe trovare un senso in questo finale. Seconda gara ok. 77’ Thereau: 6 Perde Belotti sul gol dell’1-1. Poi realizza magistralmente il rigore dell’1-2.

Veretout: 7 Sbaglia il penalty dello 0-1 battendo male. Nella ripresa segna il primo vantaggio da vero bomber.

Simeone: 6 Tanto movimento e tanto impegno. 77’ Falcinelli: 6 Buon spezzone di gara.

All.: Pioli: 7 Seconda vittoria consecutiva. Non era semplice. Il cuore oltre l’ostacolo. Avanti così.