Fiorentina-Lazio, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde in casa contro la Lazio al termine di una partita rocambolesca, condizionata dalle espulsioni di Sportiello e Murgia. Tanta confusione, troppi errori dietro e alla fine sono gli uomini di Inzaghi ad uscire con i tre punti dal Franchi.

Sportiello: 4 Commette un’ingenuità colossale che cambia volto alla gara.

Biraghi: 6 Alla fine non demerita. Prova a spingere, va alla conclusione, tanto impegno.

Hugo: 6 In difesa sembra il più preciso. Anche se quattro gol al passivo sono tanti.

Pezzella: 5.5 Non è mai sicuro, spesso gli avanti laziali lo mettono in difficoltà, serata abbastanza complicata.

Milenkovic: 4.5 Sia sulla punizione di Luis Alberto non salta, male anche su Caceres e nell’occasione del 3-4 di Luis Alberto.

Veretout: 8 Una bellissima tripletta, che purtroppo non è servita a far punti in classifica, peccato.

Dabo: 6 Bene, una sorpresa in questo finale di campionato. Non fa rimpiangere Badelj. Corsa, sacrificio e carattere.

Chiesa: 6.5 Si guadagna un rigore e quando parte è sempre pronto a far male.

Eyserric: sv 7′ p.t. Dragowski: 4 Come se non ci fosse stato.

Gil Dias: 4.5 Male, combina davvero poco. 34′ s.t. Saponara: sv

Simeone: 5.5 Fa a sportellate con gli avanti della Lazio, segna un gol ingiustamente annullato e ne sbaglia un altro. Forse troppa confusione. 25′ s.t. Falcinelli: 5.5 Anche per lui poca gloria davanti.

All.: Pioli: 5.5 Partita confusionaria, la Fiorentina interrompe la striscia positiva.