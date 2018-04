Fiorentina-Spal, le pagelle dei viola

La Spal ferma la striscia di vittorie della Fiorentina, al Franchi finisce 0-0. Buona la prestazione dei gigiliati, cui è mancato solo il gol.

Sportiello: 6 Pomeriggio abbastanza tranquillo. La Spal combina poco davanti.

Biraghi: 6 Ha l’occasione buona per segnare, ma spreca calciando alto. Partita comunque buona. 80’ Gil Dias: 6.5 Nel finale ha due occasionissime che non concretizza. Ottimo impatto nel match.

Hugo: 6 Dietro concede poco. Sempre attento e puntuale.

Pezzella: 6 Di testa manda sopra la traversa sugli sviluppi di un corner e nel finale spreca spedendo alle stelle. Ma il suo mestiere è difendere e lo fa bene.

Milenkovic: 6 Anche lui ha la sua palla per segnare, ma la porta spallina non viene centrata.

Veretout: 5.5 A centrocampo non trova i tempi giusti. Forse serviva maggior dinamicità.

Benassi: 6 Sacrificio e corsa. A centrocampo non demerita.

Dabo: 6.5 Giganteggia con semplicità a centrocampo. Dovrebbe avere più guizzi in fase offensiva.

Saponara: 6.5 Primo tempo buonissimo. Sfiora la rete ed è sempre pungente. 65’ Eysseric: 6 Qualche spunto buono.

Chiesa: 6.5 Fulmineo sulla fascia, anche lui non riesce a sfondare.

Simeone: 5 Nel primo tempo sbaglia due gol. Non gli viene bene quasi niente. 65’ Falcinelli: 5.5 Combina poco.

All.: Pioli: 6 I Viola giocano bene, ma non trovano la via della rete. Un buon punto per la corsa all’Europa.