Roma-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina continua a vincere. Senza Chiesa e Badelj i Viola espugnano l’Olimpico giallorosso e sorpassano l’Atalanta che pareggia a Ferrara.

Sportiello: 6.5 Qualche incertezza e delle parate decisive.

Laurini: 6.5 Preciso, attento. Gara tutta grinta e carattere.

Pezzella: 6.5 Dietro non perde un colpo. Oggi non era semplice contro la Roma.

Hugo: 6.5 Grande prestazione in difesa. Svetta su ogni pallone, gara ok.

Biraghi: 6.5 Nel finale non perde la testa. Partita sopra le righe.

Veretout: 6.5 A centrocampo non fa mai le cose a caso. Giostra tantissimi palloni.

Benassi: 7 Finisce in riserva al termine di una gara esaltante suggellata dal gol dello 0-1.

Saponara: 7 Due assist, prestazione maiuscola. 69’ Milenkovic: 6 Entra ed erge un muro.

Eysseric: 6.5 Batte la punizione da cui nasce il vantaggio. 58’ Gil Dias: 6 Sbaglia due palloni facili, però ha il merito di far respirare la squadra.

Dabo: 6.5 A centrocampo un mastino. Non molla mai.

Simeone: 7.5 La perla del gol del raddoppio è una prestazione da ricordare. 89’ Falcinelli: sv