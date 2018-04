Sassuolo-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde a Reggio Emilia per 1-0. La corsa verso l’Europa rallenta ulteriormente. Gli uomini di Pioli, costretti in dieci per buona parte della gara, non riescono a pareggiare il gol di Politano.

Dragowski: 6 Sul gol di Politano può far poco. Nella ripresa ok.

Laurini: 6 L’impegno non manca, magari serviva maggior precisione.

Hugo: 6 Gol a parte in difesa poche sbavature.

Milenkovic: 6 In difesa resta concentrato sempre, gara ok.

Chiesa: 5.5 Si. Ere poco. Non è riuscito ad incidere. 72’ Gaspar: sv

Olivera: 6 Finché in campo dà tutto. Merita la sufficienza. 56’ Simeone: 5.5 Ha la palla per il pari, ma la spreca, anche se non era semplice.

Dabo: 5 Irrati lo punisce oltre misura con due gialli in pochi minuti. Lui è stato un po’ ingenuo.

Veretout: 6 A centrocampo si fa sentire, prova a far ripartire l’azione, ma davanti si combina poco.

Benassi: 5.5 Serviva più precisione e maggior attenzione in fase offensiva.

Saponara: 5.5 Tanto fumo e poco arrosto, non era partito male, poi l’espulsione di Dabo lo condiziona. 56’ Gil Dias: 5 Anche oggi fa poco.

Falcinelli: 5.5 Il tiro più pericoloso é il suo. Per il resto, pochino.

All.: Pioli: 5.5 Irrati condiziona la partita. Ma lasciare Simeone fuori per Falcinelli non è se,brava una mossa azzeccata.