Udinese-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina batte anche l’Udinese e si proietta in piena zona Europa League agganciando la Samp e l’Atalanta. Ottima la prestazione degli uomini di Pioli al Friuli.

Sportiello: 6.5 Quando chiamato in causa risponde presente. Attento e preciso.

Milenkovic: 6 Lotta tantissimo, non molla un centimetro gara buona.

Hugo: 6 Anche per il Brasiliano gara ok. Davanti l’Udinese fa poco e merito è anche suo.

Pezzella: 6 Non si risparmia, quando c’è da giocare duro, lo fa senza tanti complimenti.

Benassi: 6 Il suo è un lavoro oscuro. A centrocampo fa passare pochi palloni.

Dabo: 6.5 Ottima la sua seconda uscita in maglia viola. Non ha fatto rimpiangere Badelj.

Chiesa: 7 Si guadagna il rigore del vantaggio, siglato da Veretout, peccato per il giallo che gli costerà la Roma. 85′ Eysseric: sv

Biraghi: 6 Tanta corsa e tanta fisicità. Non demerita.

Veretout: 6.5 Sigla il penalty del vantaggio e disputa un incontro sopra la sufficienza.

Saponara: 5.5 Un po’ sottotono rispetto alle ultime gare, da lui ci si aspetta sempre di più. 68′ Gil Dias: 5 Sbaglia due palloni semplici, che potevano essere il 2-1 e lo 0-3.

Falcinelli: 5.5 Sbaglia un gol semplice semplice, anche se è suo l’assist da cui nasce il fallo da rigore su Chiesa. 67′ Simeone: 6.5 Entra e segna il due a zero.