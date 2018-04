Viola fermati dalla SPAL, 0-0 al Franchi

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive della Fiorentina, che pareggia 0-0 con la SPAL al Franchi, al termina di una partita in cui i gigliati hanno sprecato tante occasioni.

Prima grande occasione per la Fiorentina al settimo minuto, con un piattone di Saponara che Meret toglie da sotto l’incrocio dei pali.

Pochi minuti dopo Orsato prima assegna un calcio di rigore alla Spal e poi lo annulla con l’ausilio del VAR. Sull’azione successiva Chiesa serve in mezzo all’area Simeone che manca l’appuntamento per un agile tap-in.

A metà primo tempo ancora Saponara va vicino al vantaggio con un tiro di collo che non va lontano dall’incrocio.

Dieci minuti dopo è Biraghi a rendersi pericoloso con un sinistro da posizione defilata respinto da Meret.

In chiusura della prima frazione arrivano le due occasioni migliori per i viola, prima con un tiro dal limite di Chiesa respinto da Meret, poi con lo stesso chiesa che crossa la palla nell’area piccola dove Simeone, ancora una volta, manca il tocco a porta vuota.

Nel secondo tempo la Fiorentina sembra priva di idee, così al 20’ Pioli richiama in panchina Saponara e Simeone per inserire Eysseric e Falcinelli.

Un minuto dopo su calcio d’angolo Pezzella ha la migliore occasione della ripresa con un colpo di testa che finisce alto.

Passa pochissimo e il fantasista francese entra in area saltando il diretto avversario e invece di tirare prova un passaggio in mezzo che non trova nessuno pronto.

Il doppio cambio sembra aver rivitalizzato i gigliati, che hanno una nuova occasione con Chiesa che tira fuori da 20 metri.

Al 32’ Biraghi ha la migliore occasione della seconda frazione ma spara alto da posizione ravvicinata.

Al 40’ ancora Meret ferma la conclusione di Gil Dias in contropiede.

Al 90’ ancora Gil Dias sfiora il palo a conclusione di una grande azione personale.

Nel recupero ancora un’occasione con Benassi che tira di poco alto, ma alla fine il gol non arriva.

Al triplice fischio il risultato è 0-0.