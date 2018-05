Fiorentina-Cagliari, le pagelle dei viola

La Fiorentina esce sconfitta di misura contro il Cagliari e le possibilità di approdare in Europa League adesso sono ridotte al lumicino. Poche luci, molte ombre al Franchi questo pomeriggio.

Sportiello: 5 Male, non è reattivo sul gol di Pavoletti, molti strafalcioni.

Laurini: 6 Buona gara, prova a spingere, a volte non è preciso. 34’ s.t. Gil Dias: sv

Pezzella: 6 Dietro combatte. I problemi di oggi erano altrove.

Milenkovic: 6 Ci prova anche davanti. Prestazione sufficiente.

Biraghi: 6 Tanta corsa, tanto orgoglio. Sulla fascia merita un plauso.

Chiesa: 5.5 Spesso nel vivo dell’azione non è stato lucido al momento giusto.

Benassi: 5 Non convince a centrocampo, pomeriggio opaco. 16’ s.t. Saponara: 5.5 Poche idee, ma davanti oggi si è stentato molto.

Badelj: 5.5 Forse doveva essere più propositivo in fase offensiva.

Veretout: 4.5 Nel finale perde letteralmente la testa. Prima il giallo, poi il rosso diretto per un fallo stupido e plateale.

Eysseric: 5.5 Non riesce a far mano a Simeone. Entra poco nel vivo dell’azione. 1’s.t Falcinelli: 5.5 Non riesce mai a dare una sterzata alla manovra.

Simeone: 5.5 Come Chiesa, tantissimo impegno, pochi palloni giocabili.

All.: Pioli: 5 La Fiorentina si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta amara, che probabilmente è costata le ultime possibilità di giocarsi l’Europa.