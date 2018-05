Milan-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina termina il campionato subendo una brutta goleada a Milano. I viola tuttavia mantengono l’ottavo posto. Tantissime insufficienze, malissimo entrambi i portieri.

Sportiello: 4.5 Due gol subiti, colossale l’incertezza in occasione del pari rossonero. 1’ s.t. Dragowski: 4 Malissimo, come in tutte le sue uscite in maglia viola.

Biraghi: 5 Mai brillante, partita complicatissima.

Hugo: sv 28’ p.t. Maxi Olivera: 4.5 Male. Dietro è successo di tutto.

Milenkovic: 5.5 Dopo il ko di Pezzella, resta l’unico difensore di ruolo. Fa quello che può.

Pezzella: 5 Non al top. Esce nell’intervallo dopo un primo tempo costellato da errori e falli. 1’s.t. Gaspar: 5 Secondo tempo in apnea. Sempre in difficoltà.

Dabò: 5 A centrocampo non è mai preciso. Pioli lo riprende spesso, non è mai stato all’altezza.

Benassi: 5.5 Prestazione così e così. Inizia benino, poi si perde.

Saponara: 5 Combina poco. A centrocampo non riesce a pungere.

Simeone: 6 Il suo quattordicesimo gol. Buonissima la prima stagione del Cholito in viola.

Chiesa: 6 L’assist per il gol del vantaggio e tanta corsa.

All.: Pioli: 5 La Fiorentina contro il Cagliari aveva esaurito le batterie. Oggi gli infortuni hanno fatto il resto.