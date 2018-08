92 anni di Fiorentina

La data di fondazione del 29 agosto 1926 è contenuta in tutte le pubblicazioni edite sotto la gestione di Luigi Ridolfi, fondatore e primo Presidente. Ne citiamo soltanto alcune: Fiorentina 1935-1936; Annuario dello Sport Italiano 1942; Almanacco Illustrato del Calcio Italiano 1943. La stessa data è riportata nell’Annuario degli Enti Federati e delle Società, pubblicazione ufficiale della FIGC degli anni Cinquanta.

Un’ulteriore conferma di questa ipotesi la possiamo trarre da La Nazione del 28 agosto 1926. In un articolo, infatti, viene riportata la notizia che la sera del 26 agosto 1926, si erano riuniti i rappresentanti di molte società calcistiche della zona Firenze-Prato-Pistoia, con l’intento di chiedere al Direttorio Federale la convocazione di un’assemblea straordinaria per proporre delle modifiche da apportare al regolamento della Federazione. A questa convocazione ufficiale, con tanto di ordine del giorno, presero parte sia il sig. Maiocchi in rappresentanza del Club Sportivo Firenze, che il sig. Panicciari in veste di delegato della Palestra Ginnastica Libertas Firenze, a dimostrazione che la fusione fra le due sezioni calcistiche delle due società non era ancora avvenuta.

Articolo a cura del Museo Fiorentina.