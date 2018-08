Arezzo-Fiorentina 1-2, gli highlights dell’amichevole

La Fiorentina vince –senza convincere- l’amichevole contro l’Arezzo.

La gara vede i viola sottotono e senza i due ultimi acquisti (Pjaca e Mirallas in tribuna per affaticamento, ndr) in campo. Simeone segna in apertura ma è in fuorigioco. Il gol arriva al 28′: contropiede di Gerson, palla per Eysseric che supera Pelagotti.

Nella ripresa Pioli mette molte delle future riserve in campo mentre l’Arezzo resta immutato. Dragowski salva il risultato al quarto d’oro mentre alla mezzora Sottil entra in area e Belvisi intercetta con la mano. Sul dischetto si presenta Veretout che segna il raddoppio. Nel finale l’Arezzo accorcia con Persano. Due a uno con un bellissimo ricordo iniziale per Beatrice.

VIDEO by AMARANTO MAGAZINE