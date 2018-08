Fiorentina-Chievo 6-1, le pagelle dei viola

La Fiorentina si sbarazza del Chievo con un roboante 6-1 e conquista i primi tre punti della stagione. Bene tutti i viola, soprattuto Benassi autore di una doppietta e Gerson che regala una prestazione superba all’esordio. Da rivedere Lafont.

Lafont: 5.5 Non ha convinto il portiere francese, in più occasioni incerto.

Pezzella: 6 Si perde Tomovic in occasione dell’unico gol del Chievo. Per il resto qualche sbavautra nel primo tempo.

Hugo: 6 Il Chievo combina poco. Anche lui commette qualche disattenzione nella prima frazione di gioco.

Milenkovic: 6.5 Lo stupendo gol con cui la Fiorentina apre i giochi. Per il resto partita ok.

Ferandes: 6.5 Esordio a sorpresa, se la cava bene sul cerchio di centrocampo. 8′ s.t. Norgaard: 6 Il danese scende in campo per quasi un tempo e fa il suo dovere.

Gerson: 7 Bella partita per il brasiliano. Il gol del raddoppio e l’assist per la rete di Chiesa. 28′ s.t. Dabo: sv

Benassi: 7.5 Una doppietta all’esordio in campionato. Ottimo inizio. Gara quasi perfetta.

Chiesa: 6.5 Bene in avanti. Quando spinge può far davvero male. Sigla la rete del 4-0 su assist di Gerson. 28′ s.t. Pjaca sv

Eysseric: 6.5 Confeziona l’assist per la rete nel finale di Simeone. Il francese davanti è prezioso.

Simeone: 6.5 Anche per lui gol e assist. Buon esordio per il cholito sotto gli occhi di suo padre in tribuna.

All.: Pioli: 7 La sua Fiorentina esordisce col botto e spazza via con un roboante 6-1 il Chievo. Avanti così.