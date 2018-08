Fiorentina, una brutta sconfitta contro lo Shalke 04

La Fiorentina perde per 3-0 contro lo Shalke 04 l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. I viola non disputano una brutta gara, ma crollano nel finale. Tra una settimana l’esordio in campionato a Genova contro la Samp.

Crolla negli ultimi venti minuti la diga viola contro,lo Shalke 04. I viola non disputano una brutta gara contro la seconda classificata della Bundesliga della scorsa stagione. Nel primo tempo Lafont corre pochi pericoli eccezion fatta per una rete di Embolo annullata per offside. Dall’altra parte Benassi colpisce bene al volo, ma il pallone è debole e consente la respinta dell’estremo difensore dello Shalke. Nella ripresa entra Mirallas. Simeone ha la grande occasione di portare in vantaggio la Fiorentina, ma spreca incredibilmente. Dall’altra parte Nastasic, ex di turno, colpisce la traversa su posizione. Poi dal 70esimo il crollo viola. Caligiuri imbecca tutto solo in area viola Mc Kennie che insacca senza problemi. La Fiorentina è in riserva e non riesce a reagire. Skrzybski viene pescato tutto solo in area e raddoppia. Poi prima del fischio finale uno svarione difensivo culminato in un passaggio sbagliato di Ceccherini consente a Teuchart di fissare il risultato sul 3-0.