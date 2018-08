Il Franchi è caldo (forse perfino troppo nel secondo tempo), gli abbonati hanno superato quota 20.000. La Fiorentina del Pioli II è ripartita da qui. Con 8/11 della scorsa stagione in questa prima e i nuovi innesti a dare il meglio di sé. Lo diciamo subito: se Lafont è stato forse condizonato dall’emozione e dalla giovane età, Gerson ed Edimilson son sembrati essere parte di questa squadra fin dai primi secondi.

Andiamo anche subito al sodo. Finisce al Franchi con goleada della Fiorentina, che batte 6-1 il Chievo e si regala un risultato da Top 10 della propria storia tra i migliori score. Non c’era di meglio che iniziare il campionato con una vittoria travolgente. In rete Milenkovic e Gerson nel primo tempo, doppietta di Benassi e gol di Chiesa e Simeone nella ripresa. Di Tomovic il punto della bandiera, applauditissimo da tutto lo stadio per il suo ricordo (da ex) di Astori.

Tra i più felici il tecnico gigliato che si è dichiarato “contento e soddisfatto” per questa prima uscita.