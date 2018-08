Opel Cup, 0-0 anche con il Mainz, ma la Fiorentina vince ai rigori.

Contro il Mainz Pioli getta nella mischia Vlaovic. In porta c’è Lafont I tedeschi nella gara precedente hanno battuto l’Atletico Bilbao ai rigori. La prima occasione è per il Mainz. Gerson perde una palla a centrocampo Gabmin è solo e Lafont salva. Il portiere francese si ripete poco dopo su un bel tiro da fuori. I viola replicano con Norgaard che ha sui piedi un gran pallone servito da Vlaovic, ma spara alto. Hugo si fa sorprendere e De Blasis impegna Lafont. Sottil in contropiede calcia bene, ma il portiere del Mainz devia. I tedeschi colpiscono anche una traversa. Eysseric per due volte cerca il gol, ma non riesce mai a centrare il bersaglio. Nell’ultimo quarto d’ora ancora Sottil in diagonale cerca la rete. Ai rigori poi vince La Fiorentina.