A San Siro vince Mazzoleni. Parola di Cognigni

Nervi tesi a fine gara tra i viola dopo una vittoria dell’Inter che arriva dopo numerose polemiche legate all’arbitraggio di Mazzoleni. Prima di riavvolgere il nastro partiamo dalla fine con il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ai microfoni di Radio Bruno: “Firenze e la Fiorentina sono arrabbiati. […] Il migliore giocatore in campo per l’Inter è stato Mazzoleni. E’ il momento di stare uniti perché stasera è stato un arbitraggio provocatorio. A cosa mi riferisco? Non solo all’episodio di Asamoah ma a tutta la partita, era evidente che l’arbitro volesse gestirla in una direzione unica.” E non è tutto. “Il Var crea dei mostri, solo protagonismo manifestato all’ennesima potenza”, dichiara Cognigni.

⏱️ FULL TIME ⏱️⚽ #InterFiorentina 2-1

Ma cosa è successo? La Fiorentina parte forte nel primo tempo, prende un palo con Mirallas e tiene il campo quasi fino alla fine del primo tempo quando un dito (forse due) di Vitor Hugo sfiorano la palla. Var e, incredibilmente, rigore.

Nel secondo tempo Chiesa ripaga la sfortuna con una deviazione che permette ai viola di pareggiare. Chiesa protagonista sulla fascia e anche di altri due episodi contestati: un rigore per un contrasto e la mancata espulsione di Asamoah per un fallo su di lui. Nel frattempo una ripartenza dell’Inter e la rete di D’Ambrosio, ma la cronaca è solo colore intorno alla polemica su Mazzoleni.