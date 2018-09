Contro la Spal torna in porta Lafont, le dichiarazioni di Pioli

Si è tenuta la classica conferenza stampa della vigilia con il tecnico viola che ha risposto a diversi quesiti. “Dobbiamo recuperare le forze spese a Marassi e giocare meglio dei nostri avversari”, ha esordito ricordando come “la Spal sia una squadra in crescita. Stanno facendo molto bene. Per noi sarà difficile. Su azione non hanno mai subito goal”.

Dragowski? “Si è fatto trovare pronto, domani però giocherà Lafont”. Cambi in vista? “Deciderò domani mattina o, come minimo, oggi pomeriggio”