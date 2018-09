La Fiorentina vince il 24° Memorial Cordischi e dedica la vittoria a Davide Astori

È la Fiorentina a vincere la 24° edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio allo stadio di Altopascio.

La formazione viola ha battuto in finale laPistoiese per 3 a 0. Terzo posto, invece, per i padroni di casa del Tau, unica dilettantistica tra le professionistiche, che hanno vinto ai rigori contro il Livorno.

Una vittoria, quella dei Giovanissimi B 2005 della Fiorentina, che ha lasciato spazio anche alla commozione, soprattutto quando i ragazzi, con la coppa rivolta verso il cielo, hanno urlato più volte il nome di Davide Astori, il capitano viola scomparso a marzo scorso. E la Fiorentina è anche la squadra che ha ottenuto più premi individuali: suo, infatti, il miglior giocatore, Mattia Ievoli, e suo anche il capocannoniere del Trofeo, Chiediche Ofoma. Per il miglior portiere, invece, la coppa è andata alla Pistoiese e al 2005 Federico Magnolfi.

Un riconoscimento è stato consegnato anche agli arbitri, Michele Iannello e Cristiano Biagini, entrambi della sezione di Lucca.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che ad Altopascio si riparte subito con il grande calcio. Da domani, venerdì 14, fino a domenica 16, infatti, si terrà la Cordischi Cup, sempre riservata ai Giovanissimi B, che vedrà la presenza di formazioni di assoluto valore tra cui Juventus, Inter, Sampdoria e Genoa, oltre ai padroni di casa del Tau. A queste squadre si aggiungeranno altre formazioni che fanno parte della galassia dei centri di formazioni Inter a cui il Tau è legato, insieme con l’Accademia Como, la formazione friulana Donatello e la F6 Football Academy, formazione salernitana fondata dall’ex nerazzurro Salvatore Fresi. Ad aumentare ancora il tasso tecnico della competizione ci saranno poi Fiorentina, Pistoiese e Livorno squadre finaliste del Memorial Antonio Cordischi, conquistando quindi sul campo il diritto a partecipare alla Cordischi cup.

Le 12 partecipanti saranno suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Questa prima fase, che si giocherà interamente venerdì 14 settembre, servirà a determinare la composizione delle semifinali che si disputeranno sabato 15. Le finali poi si disputeranno tutte nella giornata conclusiva di domenica 16. Il calcio d’inizio della finalissima è previsto per le 17.20.

Questi i gironi:

Gruppo A: Juventus, Tau Calcio, Accademia Como

Gruppo B: Sampdoria, Donatello Calcio, Livorno

Gruppo C: Genoa, Accademia Internazionale Milano, Fiorentina

Gruppo D: Inter, F6 Football Academy, Pistoiese