Linkem partner del settore giovanile della Fiorentina

È stata presentata oggi allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Partnership tra Linkem S.p.A. e l’ACF Fiorentina per la stagione 2018/19. Linkem, operatore leader nell’erogazione di servizi internet a banda larga senza fili, si affiancherà al Club viola come “Partner of the Future”, iniziativa che permetterà di realizzare numerosi progetti per i giovani talenti della squadra e per i tifosi.

Presenti all’evento i rappresentanti di entrambe le aziende: Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem, il vicepresidente dell’ACF Fiorentina Gino Salica, il club manager dell’ACF Fiorentina Giancarlo Antognoni e il professor Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile viola.

Le dichiarazioni dei protagonisti della partnership Fiorentina-Linkem.