Napoli-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde la prima partita della stagione a Napoli. I viola non giocano male, ma non riescono a pungere davanti. Nel finale decide un gran gol di Insigne. Bene Dragowski, male Pezzella è Simeone

Dragowksi: 6.5 Il polacco fa bene. Non può niente sul gol, salva su Zielinski nel finale.

Biraghi: 6 Non spinge molto e questa è una pecca. Nel complesso vale la sufficienza.

Pezzella: 5 Perde malamente Insigne in occasione del gol. Peccato un errore che costa carissimo.

Hugo: 6 Dietro fa bene, prova ad impostare. Alla fine non commette grossi errori.

Milenkovic: 6 Ordinato, dietro se la cava abbastanza bene. Fa cose semplici, ma sempre efficaci.

Benassi: 5,5 Ci si aspettava qualche spunto in più. È andato a corrente alternata. 80’ Pjaca: sv

Veretout: 6,5 Quando è in campo si sente e lo si è visto quando è uscito. 64’ Fernandes: 5,5 Non entra in partita.

Gerson: 6.5 Bene nelle ripartenze, va anche al tiro. Gara ok. 60’ Dabo: 5,5 Tanto disordine, poca precisione.

Eysseric: 5,5 Buon primo tempo, un gran tiro che poteva far male. Nella ripresa cala vistosamente.

Chiesa: 6,5 Il più pericoloso davanti, quando parte è quasi imprendibile.

Simeone: 5 Il peggiore insieme a Pezzella, sul quale pesa però l’errore in occasione del gol. L’argentino non ha brillato. Gara opaca.

All.: Pioli: 5,5 Resta l’impressione che la Fiorentina potesse far qualcosa di più. I cambi ci potevano stare anche in ottica Samp. Peccato, poteva arrivare qualche punto a Napoli.