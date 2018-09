Tre gol dei Viola: per la SPAL non c’è storia

Bastano meno di trenta minuti per chiudere la partita ai giovani di mister Pioli. La Fiorentina batte 3-0 la Spal. In rete nel primo tempo Pjaca e Milenkovic, nella ripresa chiude i conti Chiesa. I viola salgono a quota 10 punti, vanno al momentaneo secondo posto e sorpassano proprio i ferraresi in classifica.

Il primo gol è un regalo degli estensi. Biraghi va al cross dalla sinistra, Fares rinvia malissimo sui piedi di Pjaca che da pochi passi la piazza all’angolino, senza lasciare scampo a Gomis. Anche il secondo ha un concorso di colpa: calcio d’angolo, Milenkovic stacca bene anticipando anche un Gomis tutt’altro che impeccabile e mette in rete.

La gara si chiude ad inizio ripresa. Chiesa recupera palla a centrocampo e serve Pjaca che entra in area, Chiesa segue l’azione e calcia in rete per il 3-0 viola. L’abbraccio al fratello raccattapalle è la chiusura di una partita che non ha altro da aggiungere a un tabellino che vale la terza vittoria in tre partite al Franchi.