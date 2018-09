Fiorentina-Udinese 1-0, le pagelle dei viola

La Fiorentina conquista la seconda vittoria consecutiva in casa contro l’Udinese. A decidere a poco più di un quarto d’ora dalla fine è il gol di Benassi. Bene quasi tutti i viola, sopra le righe oltre l’autore del gol da tre punti, Federico Chiesa, che ha giocato una partita superba.

Lafont: 6 Non va male nei quarantacinque minuti in cui è in campo. 1′ s.t. Dragowski 6: Se la cava senza grossi sussulti.

Biraghi: 6.5 Va al tiro e sfiora la rete in almeno due circostanze. Bene in difesa e in fase di spinta.

Hugo: 6.5 Ottima prestazione dietro. Il brasiliano sta migliorando sempre di più.

Milenkovic: 6 Si fa vedere anche davanti. Bene quando chiamato in causa.

Pezzella: 6 Si destreggia con mestiere dietro. Gli sfuggono pochi palloni.

Gerson: 6.5 Sfiora la rete e gioca una buonissima partita. 38′ s.t. Dabo: 6 Sfiora la rete nel finale.

Edimilson: 6 Sempre in partita. A centrocampo non perde mai il controllo della situazione.

Benassi: 7 Una rete fantastica, la terza in due partite per lui. Questa vale tre punti.

Chiesa: 7 Suo l’assist per il gol di Benassi. Quando parte risulta spesso imprendibile.

Eysseric: 6 Il francese è prezioso davanti. Buonissimi alcuni suoi spunti. 19′ s.t. Pjaca: 6 Si vede che quando tocca il pallone può succedere sempre qualcosa di importante.

Simeone: 6 Non trova il gol, ma si impegna ed è sempre pericoloso in area.

All.: Pioli: 7 Seconda vittoria consecutiva al termine di una gara molto molto complicata.