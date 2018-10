A La Spezia Juve-Fiorentina la Supercoppa femminile: come avere i biglietti

È iniziata lo scorso 3 ottobre la vendita dei biglietti per la Supercoppa Femminile 2018 tra Juventus e Fiorentina, in programma sabato 13 Ottobre allo stadio Picco di La Spezia.

I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita della ETES e sul sito www.etes.it. Una promozione speciale interessa gli Under 12 (nati entro il 9 ottobre 2006), che potranno assistere al match pagando il biglietto al prezzo ridotto di 1 euro.

Sabato 13 ottobre verrà aperta la biglietteria presso i botteghini dello stadio ‘Alberto Picco’ dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 fino all’inizio del primo tempo.

I prezzi dei biglietti:

TRIBUNA Euro 5,00

TRIBUNA RIDOTTO UNDER 12 Euro 1,00

GRADINATA DISTINTI Euro 5,00

GRADINATA DISTINTI RIDOTTO UNDER 12 Euro 1,00