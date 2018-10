ACF Fiorentina informa i propri tifosi che a partire da oggi, mercoledì 10 ottobre alle ore 10:00, sono in vendita i tagliandi per la partita di UEFA Women’s Champions League contro il Chelsea FC Women in programma allo Stadio Franchi mercoledì 31 ottobre alle ore 19:30.

Prezzi e modalità di vendita sono su http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html