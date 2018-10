Di seguito l’elenco dei calciatori della prima squadra viola convocati nelle rispettive nazionali:

Biraghi – Italia

Chiesa – Italia

Dabo – Burkina Faso

Diks – Olanda Under 21

Dragowski – Polonia Under 21

Fernandes – Svizzera

Hancko – Slovacchia

Lafont – Francia Under 20

Milenkovic – Serbia

Pezzella – Argentina

Pjaca – Croazia

Simeone – Argentina

Sottil – Italia Under 20

Vlahovic – Serbia Under 19