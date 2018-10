Torino-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina pareggia all’Olimpico al termine di una gara non bellissima. Al gol del vantaggio di Benassi, ex di turno, risponde Aina, sul cui tiro che colpisce il palo è decisivo il rimpallo sulla schiena di Lafont. Nella ripresa un’occasione per Chiesa è una per il Cholito. Ma anche oggi finisce 1-1.

Lafont: 6.5 Sfortunato e non impeccabile sul gol. Ma reattivo in numerose circostanze.

Biraghi: 6 Non si vede molto in fase offensiva. Forse ci si aspettava di più.

Pezzella: 6 Partita arcigna. Ci vuole tutta la sua esperienza per venirne fuori.

Hugo: 6 Grande battaglia in area viola. Il brasiliano fa a sportellate un po’ con tutti.

Milenkovic: 5 Sul gol di Aina sbaglia. Serata complicata a Torino.

Benassi: 6 Segna il gol del vantaggio, poi un po’ si perde. Nel complesso merita la sufficienza. 41’ s.t.: Dabo: sv

Veretout: 6 A centrocampo anche lui quando c’è da farsi sentire lo fa senza tanti problemi.

Fernandes: 5 Non entra in partita sotto la pioggia battente. 1’ s.t. Gerson: 5.5

Eysseric: 5 Un tempo, solo un passaggio per Mirallas. 1’ s.t. Simeone: 6 Ha una buona occasione, ma era troppo decentrato e Sirigu devia.

Chiesa: 6.5 Sempre lui il mattatore davanti. Anche oggi prestazione convincente.

Mirallas: 5 Pochi palloni toccati, poche idee davanti.

All.: Pioli: 5 Non convince la triplice esclusione di Simeone, Pjaca e Gerson sull’onda lunga delle chiacchiere di media e tifosi. Il Toro ha mostrato più gamba e più coraggio contro una Fiorentina che ancora non riesce a sfatare il tabù trasferta.