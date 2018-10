Viola con il mal di trasferta, all’Olimpico meriterebbe di più ma decide Immobile

Il fatto che la Fiorentina meritasse il pari non toglie la prova della Lazio che è brava a tenere a bada, almeno per oltre un’ora, la voglia di rimonta dei viola che creano le migliori occasioni nel finale.

La gara si decide a metà del primo tempo, dopo che Benassi aveva gettato al vento il regalo di Strakosha e Wallace che lo avevo lasciato praticamente solo su un rinvio biancoceleste.

Invece poco dopo arriva il ierzo gol subito su palla inattiva per la squadra di Pioli, che contro la sua ex squadra perde ancora. Chiesa è il migliore dei viola nella ripresa, che iniziano a giocare meglio quando Eysseric subentra a Pjaca (altra bocciatura?).

Il forcing finale non basta, vincono i padroni di casa.

LAZIO – FIORENTINA 1-0

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace (57′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo (51′ Correa), Immobile (85′ Valon Berisha). Allenatore: Simone Inzaghi

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (46′ Edimilson Fernandes), Veretout, Gerson (64′ Eysseric); Chiesa, Simeone, Pjaca (79′ Sottil). Allenatore: Stefano Pioli

Rete: Immobile