Pioli, la vittoria al Bentegodi è “Cuore e grinta”. “Felice per i nostri tifosi”, dice il mister

Solo la cronaca delle azioni è lunghissima per raccontare la partita tra Chievo e Fiorentina.

La riassume al meglio Pioli: “Cuore e grinta”.

Succede di tutto al Bentegodi: 7 reti, 2 rigori di cui uno parato, un espulso, tre legni (due viola, uno dei clivensi), una rete annullata e la VAR protagonista – in negativo – come l’arbitraggio. Nel primo tempo doppio vantaggio dei viola con Muriel e Benassi, accorcia le distanze Stepinski. Annullato con il VAR un gol a Giaccherini.

Nella ripresa Pellissier pareggia dal dischetto, la doppietta di Chiesa riporta avanti i viola e nel finale Djordjevic accorcia le distanze. Lafont para un rigore a Pellissier sul 3-2 per i gigliati.

CHIEVO: Sorrentino, Tomovic, Rossettini, Rigoni, Stepinski, Leris, Giaccherini, Depaoli, Pellissier (cap.), Jaroszynski, Hetemaj. A disp. Semper, Caprile, Tanasijevic, Barba, Frey, Pucciarelli, Cesar, Djordjevic, Burruchaga, Grubac, Vignato, Meggiorini. All. Di Carlo

FIORENTINA: Lafont, Laurini, Pezzella, Hugo, Hancko, Benassi, Veretout, Norgaard, Muriel, Simeone, Chiesa. A disp. Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Eysseric, Gerson, Pjaca, Mirallas, Dabo, Diks, Thereau. All. Pioli

RETI: 4′ Muriel (F), 26′ Benassi (F), 38′ Stepinski (C), 60′ rig. Pellissier (C), 79′ e 86′ Chiesa (F), 89′ Djordjevic (C)