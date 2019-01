Dominio dei viola in un pomeriggio da ricordare dove i ragazzi di Pioli che vincono nettamente contro gli uomini di Di Francesco.





Minuto di silenzio per la scomparsa di Egisto Pandolfini, ex giocatore di entrambe le squadre. E’ il via a una gara da luna park.Al settimo Pastore perde palla a centrocampo, ripartenza della Fiorentina con Mirallas che serve in area Chiesa che non può sbagliare. 1-0 per i viola.

Risponde Zaniolo con un palo su colpo di testa, mentre al 18° Chiesa parte sulla linea del fuorigioco e a tu per tu con Olsen non sbaglia. 2-0.

Alla mezzora Kolarov si accentra e fa partire un gran tiro dalla distanza su cui Lafont non arriva. 2-1, partita riaperta.

Cinque minuti e Mirallas scappa sulla sinistra e mette un bel pallone in area su cui arriva Muriel che non sbaglia. 3-1 al riposo.

La ripresa vede lo stesso canovaccio e dopo il 4-1 di Benassi Dzeko esagera con le proteste lasciando i suoi in 10 e facendo crollare i suoi.

Arriva prima la tripletta di Chiesa e poi la doppietta di Simeone. Serata perfetta.