“Capitano mio Capitano” , lunedì 4 la 2° edizione del Premio “Top Player Viola”

La SportMedia Group in collaborazione con Mario Tenerani e Luca Calamai presenta la serata evento del Brivido Sportivo “Capitano mio Capitano” dedicata alla 2° edizione del Premio “Top Player Viola” e all’omaggio ai grandi capitani della storia della Fiorentina.

Lunedì 4 febbraio 2019 al Teatrodante Carlo Monni in P.zza Dante a Campi Bisenzio, a partire dalle ore 20.30, si terrà la premiazione di German Pezzella come vincitore della 2° edizione del premio “Top Player Viola” istituito da Luca Calamai, Mario Tenerani e offerto da SportMedia Group. Il capitano viola è stato proclamato vincitore attraverso un sondaggio on line, che ha visto la partecipazione di oltre 10mila tifosi che lo hanno scelto come il miglior giocatore della Fiorentina nel girone d’andata.

La seconda parte della serata, condotta da Lucia Petraroli e Mario Tenerani, sarà aperta dai Musici della Repubblica Fiorentina e sarà dedicata agli ex campioni gigliati che hanno portato con onore la fascia nel corso della storia viola. Saranno premiati: Alberto Orzan, Giancarlo De Sisti, Claudio Merlo, Giancarlo Antognoni, Giovanni Galli, Renzo Contratto, Sergio Battistini, Christian Riganò, Luca Ariatti, Dario Dainelli, Manuel Pasqual, la capitana della Fiorentina Women’s Alia Guagni. Premi speciali anche per i 4 capitani del Calcio Storico, Gianni De Magistris.

Parteciperanno alla serata tanti ex viola, personaggi dello spettacolo, autorità istituzionali e una rappresentanza del Museo Fiorentina, con tante sorprese in programma e un ricordo speciale dedicato a Davide Astori.