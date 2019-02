Ufficiale la data della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

I viola sfideranno l’Atalanta mercoledì 27 febbraio alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze.

La prima gara si terrà in Toscana in virtù del sorteggio preliminare che ha visto gli orobici avere un numero più basso (2) dei viola (3) nel roster creato per la competizione.