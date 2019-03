Accadde oggi: nasceva Bruno Beatrice

1907:Nasceva nel 1907 a Fiume (Croazia) Olindo Serdoz, scomparso nel 1978. Ha giocato con la Fiorentina nel 1930/31 segnando 9 gol in 19 partite. Con i viola ha ottenuto la promozione in serie A nel 1930/31. 1917: Nel 1917 nasceva a Lucca Danilo Michelini, scomparso nel 1983. E’ stato un calciatore viola nel 1942/43 con 24 presenze e 9 gol. 1935: Livorno nel 1935 nasce Romano Taccola. Ex giocatore della Fiorentina dal 1956 al 1958 con 8 presenze e 2 reti. 1948: nasceva Bruno Beatrice Il 5 marzo 1948 nasceva a Milano Bruno Beatrice. Soprannominato “il mastino” per il fisico possente, in carriera militò nelle fila della Fiorentina (con cui vinse la coppa Italia 1974/75 e la coppa di Lega Italo-Inglese nel 1975). Beatrice è scomparso alla giovane età di 39 anni per una leucemia. In viola dal 1973 al 1976 con 72 presenze ed 1 rete. 1950: nel 1950 nasce a Noceto (Pr) Sergio Zuccheri. Ex giocatore viola dal 1976 al 1978 con 35 presenze ed 1 gol. 1959: nasce Paradisi Nel 1959 nasce ad Acqualagna (Pu) Mario Paradisi. Di ruolo portiere, ha difeso i pali della Fiorentina dal 1978 al 1982 giocando 2 sole partite in serie A e che era portiere di riserva dei viola il 16 maggio 1982, Cagliari-Fiorentina 0-0, giorno in cui la Fiorentina perse lo scudetto negli ultimi 90’ del campionato in favore della Juventus, che vinse 1-0 a Catanzaro. Era lui, ad aggiornare con la radiolina attaccata all’orecchio su !Tutto il calcio minuto per minuto” la panchina gigliata e gli 11 in campo. Con i viola ha vinto due tornei di Viareggio, 1978 e 1979.