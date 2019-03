Accade oggi: compleanno di Giovanni Trapattoni. Nasceva Borgonovo

1939: gli 80 anni del Trap

Compleanno 80 per Giovanni Trapattoni, nato il 17 marzo 1939 a Cusano Milanino (Mi). Coach della Fiorentina dal 1998 al 2000, ha sommato 101 panchine ufficiali in viola con score di 46 vittorie, 31 pareggi e 24 sconfitte, ha fatto “sognare” lo scudetto a Firenze, in testa per 2/3 del campionato 1998/99, poi chiuso al terzo posto complici l’infortunio a Batistuta e la “fuga” al Carnevale di Rio di Edmundo.

1964: nasceva Stefano Borgonovo

A Giussano (Mi) nel 1964 nasceva Stefano Borgonovo, scomparso nel 2013 dopo anni di lotta alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA). In carriera ha giocato con i viola nel 1988/89 e dal 1990/91 al 1991/92, totalizzando 67 presenze e 18 gol in campionato.