Lega Serie A: INIZIATIVA PER RICORDARE DAVIDE ASTORI

Per commemorare Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, in occasione di tutte le gare della 7ª Giornata di Ritorno della Serie A TIM, al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una foto di Davide, accompagnata da un breve messaggio da parte dello speaker che inviterà tutti i tifosi presenti sugli spalti a rivolgere un caloroso e sentito applauso in memoria del Capitano viola. La foto resterà esposta per 13 secondi, durante i quali il gioco non subirà alcuna interruzione.

“Il ricordo di Davide è sempre vivo in tutti gli appassionati di calcio – ha commentato il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè -, dedicargli un applauso significa rendere omaggio ad un grande uomo e ad un grande Capitano, straordinario esempio di correttezza e lealtà sportiva dentro e fuori dal campo”.

Il numero 13 ci porterà sempre a te.

E in questo weekend ogni 13° minuto sarà per te, Capitano. #CiaoDavide#SerieATIMhttps://t.co/GoVOUxg1j3 pic.twitter.com/nUYBVuCbvF — Lega Serie A (@SerieA) February 28, 2019