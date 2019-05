Prezzi popolari per i biglietti di Fiorentina-Genoa

Come era previdibile e richiesto da molti, la sfida salvezza di domenica sera (ore 20:30) tra Fiorentina e Genoa avrà prezzi popolari.

Dopo la tragedia greca dei viola, per domenica è previsto un Franchi riempito dai tifosi per sostenere la squadra di Montella nel raggiungere due dei tre risultati a disposizione per rimanere in Serie A. Pertanto, con una nota stampa, ACF Fiorentina ha to informa i propri tifosi che, a partire da domani, martedì 21 maggio, saranno in vendita i biglietti per la partita di Campionato contro il Genoa in programma al Franchi domenica 26 maggio alle 20:30.

Sono previste tariffe speciali per i possessori della InViola Card Gold e per gli abbonati la possibilità di coinvolgere altri tifosi viola ad un prezzo simbolico. Nella sezione Biglietteria/Prossima Partita è presente la pianificazione completa della gara e le modalità di adesione: http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html