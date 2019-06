La Fiorentina piange la scomparsa di Franco Zeffirelli

Tutta la Fiorentina piange la scomparsa del grande Maestro Franco Zeffirelli.

Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della ‘viola’.

Rocco Commisso: «Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo».

Anche il primo presidente della rinata Fiorentina del 2002, l’ex Sindaco Leonardo Domenici, ha espresso le sue condoglianze.

Ti saluto con affetto, Franco. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la simpatia (ricambiata) che mi hai sempre dimostrato.

Le parole che hai scritto su di me nella tua “Autobiografia”, le porterò sempre nel mio cuore pic.twitter.com/EsTPehotao

— Leonardo Domenici (@LDomenici) June 15, 2019