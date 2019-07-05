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Fiorentina, i convocati in ritiro a Moena

La lista in ordine alfabetico:

1             BAEZ STABILE JAIME

2             BARONI RICCARDO

3             BENASSI MARCO

4             BIRAGHI CRISTIANO

5            CASTROVILLI GAETANO

6           CECCHERINI FEDERICO

7           CHIORRA NICCOLO’

8             CRISTOFORO SEBASTIAN

9           DABO BRYAN

10         DRAGOWSKI BARTLOMIEJ

11           EYSSERIC VALENTIN

12          FRANCHESCOLI VITOR HUGO

13          HANCKO DAVID

14           HRISTOV PETKO ROSENOV

15           KOFFI CHRISTIAN

16           LAKTI ERALD

17           MEDJA BELOKO NICKY STEPHANE

18          MELI MARCO

19          MONTIEL RODRIGUEZ CRISTOBAL

20          NANNELLI ALEX

21          PIEROZZI EDOARDO

22          RANIERI LUCA

23          SAPONARA RICCARDO

24           SIMEONE GIOVANNI

25           SOTTIL RICCARDO

26          THEREAU CYRIL

27           VENUTI LORENZO

28           VERETOUT JORDAN

29           VLAHOVIC DUSAN

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