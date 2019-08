“DA13” sarà ancora sulla fascia da capitano della Fiorentina

La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la Stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori.

“Ringraziamo la Lega Calcio per aver accolto la nostra richiesta” ha così commentato Joe Barone “Davide è stata una persona speciale, un grande esempio di umiltà e correttezza. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscere Davide, ma il suo ricordo è sempre presente tra di noi e tra tutte quelle persone che gli hanno voluto bene o che, semplicemente, hanno apprezzato la sua mitezza e la sua generosità in campo e fuori.”