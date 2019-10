«Giancarlo Antognoni in questo giorno, 47 anni fa, indossava per la prima volta la maglia che ha contribuito a renderlo una Leggenda per Firenze e per il calcio in generale. Dal 15 ottobre del 1972 i tifosi viola hanno così avuto la fortuna di vedere “L’Unico 10” rappresentare i nostri colori in Italia e nel mondo con la sua inimitabile classe ed eleganza.

Tanti auguri Giancarlo per questa straordinaria ricorrenza».

Rocco