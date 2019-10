Non si ferma “Vola allo Stadio con Toscana Aeroporti”

FNon si ferma “Vola allo Stadio con Toscana Aeroporti”, il progetto sociale attivo da un anno che, grazie al lavoro congiunto di Toscana Aeroporti, Fiorentina e Assessorato al Welfare del Comune di Firenze, continua a raggiungere tante persone in condizioni di fragilità con inviti allo Stadio e attività a contatto con i viola. Oggi oltre 30 ospiti dei centri per l’età libera e dei centri diurni del comune di Firenze – il Centro Airone, il Centro le Rondini e quello di Via Luna, Villa Bracci e Il Fuligno – e della Residenza Assistita Modigliani hanno visitato il Centro Sportivo della Fiorentina, incontrato i calciatori e assistito all’allenamento.

Grazie a Toscana Aeroporti, inoltre, 100 anziani sono stati invitati ad assistere a Fiorentina – Lazio al Franchi, nel settore di Maratona: inviti “solidali” attivi per ogni gara casalinga, per il secondo anno consecutivo, e che hanno portato allo Stadio quasi 1800 persone svantaggiate dall’inizio della partnership. Un’occasione unica di svago e condivisione non solo per anziani ma anche per bambini, ragazzi, donne, stranieri in situazioni di difficoltà.