Castrovilli riprende Gervinho: 1-1 al Franchi

La Fiorentina pareggia 1-1 in casa contro il Parma, per effetto del gol di Gervinho nel primo tempo, recuperato da Castrovilli nella ripresa. Prestazione opaca per i viola, che ora sono all’ottavo posto con 16 punti.

Montella schiera un 4-3-3 che prevede la presenza di Dalbert, Ranieri, Milenkovic e Venuti in difesa, per ovviare alle assenze, mentre in attacco il tridente è formato da Chiesa, Boateng e Ghezzal.

Il Parma nelle prime fasi fa paura con la velocità dei suoi attaccanti, al 12’ Gervinho scappa per vie centrali e arriva davanti a Dragowski, bravo in uscita a bloccare il pallone.

Al 40’ il Parma passa in vantaggio proprio con Gervinho che, lanciato in contropiede solo verso Dragowski, batte il portiere polacco con uno scavetto: 0-1 per gli ospiti.

Nella ripresa la partita continua ad essere arida di emozioni, solo all’ottavo della ripresa Boateng si rende pericoloso con un tiro propiziato da una sponda di Ghezzal, ma la palla finisce fuori. Per Ghezzal è l’ultima occasione, al suo posto entra Vlahovic.

Tre minuti più tardi il Parma prova a sorprendere nuovamente la Fiorentina con Karamoh, ma Dragowski intercetta la conclusione bassa del giovane attaccante.

Al 22’ Castrovilli pareggia per la Fiorentina! Cross di Dalbert dalla sinistra per il centrocampista viola, che insacca di testa.

Due minuti dopo la Fiorentina ha subito l’occasione per completare la rimonta con Vlahovic, che trova il tiro rasoterra dal cuore dell’area, ma Sepe è bravo a bloccare a terra.

A cinque minuti dal novantesimo Montella manda in campo Pedro al posto di Boateng. Esordio stagionale per l’attaccante brasiliano.

Nei minuti finali succede ben poco, le squadre vanno sotto la doccia con un punto a testa.