Fiorentina-Genoa 0-0, le pagelle del Franchi: Dragowski il migliore in campo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (65’ Eysseric) Venuti (82’ Maxi Olivera); Chiesa, Cutrone (58’ Vlahovic) A disp.: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Ranieri, Zurkowski, Terzic, Badelj, Sottil, Ghezzal. All.: Iachini.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev (61’ Sanabria), Favilli (70’ Pinamonti) All.: Caccia. Radu, Marchetti, Goldaniga, El Yamiq, Ankersen, Eriksson, Pajac, Agudelo, Sanabria, Jagiello, Destro. A disp.: Caccia.

Arbitro: Orsato di Schio coad. da Caliari e Fiore. VAR: Giacomelli-Lo Cicero. Quarto ufficiale: Irrati.

Gol:

Note: Ammoniti: Pezzella, Schöne, Milenkovic, Favilli, Venuti, Caceres.

FIORENTINA

Dragowski: 8 Para il rigore di Criscito. Sempre puntuale, salva su Milenkovic che per poco non fa autogol. Alla fine si supera su Pinamonti.

Milenkovic: 5.5 In difesa troppe incertezze e un autogol sfiorato e prende un giallo che gli farà saltare la Juve.

Pezzella: 5 Il difensore argentino commette un’ingenuità pazzesca sul rigore, poi non è mai sicuro.

Caceres: 6 Qualche sbavatura ma merita la sufficienza.

Lirola: 6 Spinge e si propone, anche se non riesce a pungere.

Benassi: 6 Qualche idea buona ce l’ha avuta in avanti.

Pulgar: 6 A centrocampo detta i tempi, forse dovrebbe cambiare passo più spesso.

Castrovilli: 6.5 Quando tocca palla fa vedere quello che sa e che può fare. 65’ Eysseric: 6 Entra e sfiora la rete con un bel tiro.

Venuti: 5.5 Non convince sulla fascia. Il Genoa lì trova spesso varchi interessanti. 82’ Maxi Olivera: 6 Un buon finale.

Chiesa: 6.5 L’impegno e giocate. Il venticinque viola è sempre pericoloso.

Cutrone: 5.5 Si vede poco, un solo colpo nella ripresa, ma la palla esce. 58’ Vlahovic: 6 Ci prova a dare una scossa davanti.

All.: Iachini 5.5 La Fiorentina soffre troppo contro il Genoa e alla fine si deve accontentare di un punto.

GENOA

Perin: 6.5 Sempre attento. Buoni alcuni suoi interventi.

Briaschi: 6 Sfiora la rete di testa e dietro soffre poco.

Romero: 6 Non era facile con Cutrone e Chiesa, ma ha rischiato poco.

Criscito: 5 Il rigore che poteva dare la svolta alla partita.

Ghiglione: 6 Non demerita nel pomeriggio al Franchi, che vale un punto per il Genoa.

Behrami: 6 Tanta lotta a centrocampo e anche tanti falli. 89’ Jagiello sv

Schöne: 6 Ordine a centrocampo e tanta sostanza.

Sturaro: 6 Lotta e a centrocampo ha quasi sempre la meglio.

Barreca: 6 Gioca una buona gara. Cerca i compagni e prova a innestare la manovra offensiva.

Pandev: 5.5 Impegno tantissimo, ma davanti fa poco. 60’ Sanabria: 6 Nel finale ci prova e lotta.

Favilli: 6 Si procura il rigore poi sbagliato da Criscito. 70’ Pinamonti: 5 Sbaglia il gol vittoria.

All.: Caccia: 6 Il Genoa sbaglia un rigore è una palla gol nel finale. Due punti gettati al vento.

Arbitro: Orsato di Schio: 6 Fischia sempre bene, il rigore era netto. Ingenuo Pezzella su Favilli.