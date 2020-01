Pari con beffa al 94°, i viola a Bologna continuano a perdere punti salvezza

Ex post il pari forse è perfino stretto ai padroni di casa. Ma un pareggio subito al 94esimo, su una punizione defilata, per la Fiorentina sono due punti persi. Due punti pesantissimi, i viola sono costretti a vincere con la Spal per finire il girone con più di 20 punti. Una situazione che, da decenni, non si vedeva a Firenze. Anni peggiori furono solo altri due che finirono con la retrocessione: anzi, nel 1992-93 i punti – traslati con la vittoria da 3 punti – erano stati di più.

Solo pessimismo? No. La prima di Iachini non ha portato il gioco e ha fatto vedere ancora una squadra in crisi fisica e psicologica nel finale ma anche una maggiore consapevolezza di gruppo oltre a un ritrovato Benassi che ha pure messo a segno un autentico eurogol. Sono rimaste, appunto, le debolezza di una squadra che nel calciomercato di gennaio dovrà trovare nuova linfa per uscire da una serie nera di risultati che non portano a una vittoria addirittura dal 30 ottobre scorso.

Le parole del neo tecnico gigliato dalla sala stampa del Dall’Ara, dopo Bologna-Fiorentina, sono sulla stessa scia d’onda: “I ragazzi hanno fatto una buona gara su un campo difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo poi il match era in bilico e una situazione così può capitare. Dobbiamo essere più smaliziati, ma importa la prestazione, che c’è stata. C’è rammarico per il gol preso, ma ora pensiamo già alla prossima gara”

Queste le formazioni iniziali:

BOLOGNA: Skorupski, Denswil, Medel, Orsolini, Sansore, Bani, Tomiyasu, Poli, Soriano, Larangiera, Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Mereles, Mbaye, Olsen, Corbo, Juwara, Schouten, Svanberg, Stanzani. All. Sinisa Mihajlovic

FIORENTINA: Dragowski, Pezzella (C), Milenkovic, Caceres, Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert, Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Badelj, Ranieri, Pedro, Boateng, Sottil, Cristoforo, Eysseric, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Rasmussen. All. Giuseppe Iachini