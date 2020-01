“Ritorno al Franchi”, abbonamenti per il girone di ritorno

Dal 17 al 24 gennaio sarà possibile acquistare l’abbonamento a 9 gare per le partite della Fiorentina nel girone di ritorno del Campionato 2019-20.

Sarà possibile sottoscrivere il carnet con le partite dei viola presso le biglietterie ufficiali di Via Sette Santi e al Fiorentina Store Gigli.

Informiamo i nostri tifosi che sarà possibile usufruire delle tariffe e promozioni Ridotto Over 65, Ridotto Donna, Ridotto Under 30 e Ridotto Under 14.

Trovate tutte le informazioni relative all’iniziativa “RITORNO AL FRANCHI” all’interno della sezione biglietteria del sito www.violachannel.tv