La storia tra Livorno e Reggiana

Sono 44 le partite tra Livorno e Reggiana. Le due squadre si sono affrontate sempre in B o in C (C1). I granata emiliani sono leggermente in vantaggio sugli amaranto per numero di vittorie: 18 a 17. Nove i pareggi. Il Livorno all’Ardenza ha vinto 11 volte, 6 i pareggi, 5 le sconfitte. Fuori casa. 6 successi delle Triglie, 3 pareggi e 13 vittorie Reggiana. Labronici avanti per reti segnate 53 a 50.

Prima. La prima volta contro risale al campionato 1949/50. Il 18/12/1949, nella città del Tricolore, è successo livornese per 2-0 con reti di Catalano e Orlando. Al ritorno, uguale affermazione esterna degli emiliani con un 2-0 siglato da Corradini e Scagliarini.

Goleade. Nel 1950/51 il Livorno travolge la Reggiana all’Ardenza vincendo 4-1 grazie alle marcature di Rizzato e Bartolini (tripletta). Nel 1957/58, in C, la Reggiana però si vendica ed al “Mirabello” batte il Livorno 5-2 (tripletta di Catalani, Maselli e autogol di Tellini. Reti labroniche di Armando Picchi e Coltellini). Più recente il 5-0 del Livorno di Jaconi alla Reggiana nella C1 2000/01 con reti di Protti (3) e Lorenzini (2).

Prima contro ultima. Nella C1 1988/89 la Reggiana arriva prima ed il Livorno ultimo. Nella gara all’Ardenza a spuntarla sono però i ragazzi di Franzon che vincono grazie ad un preciso destro di Del Francia. Al ritorno successo granata 2-0 con reti di Gabriele su rigore e Ginelli.

Ultima Reggiana a Livorno. L’ultimo successo della Reggiana in casa amaranto risale alla C1 1987/88 grazie ad una tripletta di Cornacchini. Per il Livorno gol del giovane Igor Protti.

Ex. Ex di turno sono Gael Genevier (centrocampista Reggiana) già amaranto con 17 presenze nel 2011/12 , mister Menichini vice di Mazzone in A nel 2005, Maritato granata con tre gol fatti ed Igor Protti campione e oggi Club Manager del Livorno che ha giocato con la Reggiana nel 1998/99

Vecchio Giglio e la festa C1. Nei suoi primi anni di storia l’attuale “Mapei Stadium” casa di Sassuolo e Reggiana si chiamava “Giglio”. Con quel nome l’impianto, il 15/6/1997, ospitò la finale playoff per la promozione in C1 del campionato di C2, si affrontavano Livorno e Maceratese. Davanti a circa ventimila tifosi labronici, il Livorno di Stringara e Lazzerini vinse 3-0 con marcature di Vincioni, Bonaldi e Cordone.

Ultima al Picchi. L’ultimo Livorno-Reggiana si è giocato in C1 il 10/2/2002 e vinsero i labronici con reti di Melara, Protti e Scichilone.

Ultima a Reggio Emilia. Il 7/10/2001, in C1, l’ultimo match tra Reggiana e Livorno in casa granata. Fu successo del Livorno per 2-1: reti di Protti e Alteri per il Livorno, momentaneo pari emiliano con Mussi.

