La Lega Pro, in riferimento a quanto disposto dalla Prefettura di Pisa, prende atto che la partita “Pisa – Livorno“, in programma domenica 26 novembre 2017 alle ore 14.30 presso lo Stadio Arena Garibaldi di Pisa, sarà trasmessa in diretta televisiva Rai 3, limitatamente alla regione Toscana.