A Gorgonzola gli amaranto vincono e convincono

Una doppietta di Murilo permette al Livorno di tornare al successo. Per i ragazzi di Sottil, il 2-0 di Gorgonzola, è la prima vittoria del 2018 dopo tre sconfitte e due pareggi. Il Livorno ha giocato con il giusto agonismo e con una voglia di vincere che era mancata nelle ultime uscite. In avvio di gara c’è molto equilibrio, poi, al 28′ Franco centra in area e Murilo salta più in alto di tutti e batte Sanchez. Nella ripresa ci provano ancora Montini e Manconi, ma è sempre il numero undici labronico che trova lo spunto decisivo: salta un avversario in velocità sulla fascia, si accentra e di destro raddoppia. Giana pericolosa solo con un tiro fuori di Perico. Ottima prova di tutta la squadra amaranto e vittoria importantissima per il proseguimento del campionato. Per Murilo, aggiungendo anche la rete segnata all’andata, la Giana è la squadra preferita da incontrare (lo scorso anno fece un’altra doppietta sul campo degli azzurri).

Giana: Sanchez, Perico (80′ Capano), Bonalumi, Montesano, Foglio (80′ Seck), Chiarello (80′ Greselin), Degeri (68′ Perna), Marotta, Iovine, Okyere, Bruno. A disp: Taliento, Concina, Sosio. All. Albè

Livorno: Pulidori, Perico, Borghese, Gonnelli, Franco, Valiani (80′ Pedrelli), Bruno, Kabashi, Manconi (59′ Doumbia), Montini (80′ Vantaggiato), Murilo (70′ Bresciani). A disp: Sambo, Gasbarro, Pirrello, Giandonato, Gemmi, Morelli, Maiorino, Perez. All. Sottil

Rete: 28′ Murilo, 66′ Murilo

Arbitro: Amabile di Vicenza

Fonte www.livornocalcio.it (p.nac)