Amaranto in campo al mattino subito dopo l’amichevole di ieri con la Pistoiese. Per i ragazzi di Lucarelli lavoro differenziato: chi è stato impegnato ieri al “Picchi” ha fatto corsa e atletica, per tutti gli altri allenamento congiunto con la Pro Livorno Sorgenti. Al Coni in gol Frick, Diamanti, Giannetti (2) e Maiorino. Per la Pro Livorno Sorgenti reti di Pellegrini M, Rossi. Brizzi e Petri. 5-4 per il Livorno il finale. Questa la formazione scesa in campo: Zima, Fazzi, Soumaoro, Santini, Maicon, Agazzi, Bruno, Diamanti, Frick, Maiorino, Giannetti. A disp: Pulidori, Gemmi, Zhikov, Salvadori.

Domani giornata di riposo per la squadra e alle 17,30 presentazione dello sponsor di maglia Toremar sulla motonave Liburna nel Porto Mediceo. (p.nac)

L’articolo Domenica di allenamento con la Pro Livorno sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.