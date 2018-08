La Primavera vince il torneo di Altopascio

Continuano, con molte soddisfazioni, i tornei estivi delle giovanili amaranto. La Primavera di Cannarsa vince la 17a edizione del torneo “Toscana Football Cup” di Altopascio battendo il Siena per 3-0 grazie alle reti di Balleri, Malandruccolo e Bartolini . Nelle partite precedenti successi con l’Entella 3-2 e 5-1 col Pontedera.

Bene anche i ragazzi Under di Balleri che al “Vitulano” hanno superato la Fiorentina 2-0 (Stringara e Matteoli in rete). Nel gironcino per i giovani labronici i ko con l’Atalanta (poi vincitrice del torneo) per 4-2 (doppietta di Matteoli) e lo 0-1 con il Torino. (p.nac)

